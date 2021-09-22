Kemalettin Sevinçler, Marangozlar Odası Başkanlığı’na aday oldu

Sevinçler, meslektaşlarını en iyi şekilde temsil etmek için bu yola çıktığını belirterek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı ile odamızı yöneteceğiz” dedi.

Sanayi sitesinde 30 yıla yakın bir süredir hizmet verdiklerini ve baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkan Adayı Kemalettin Sevinçler, “180 üyesi bulunan odamızın yönetimine talip olduk. Ayrım gözetmeksizin her bir meslektaşına ve üyesine değer veren, her zaman onların yanında olan, haklarını savunan ve koruyan bir anlayışı prensip edineceğiz” değerlendirmesini yaptı.

‘Kapımız herkese açık olacak’ diyen başkan adayı Sevinçler, “Odamızın yönetiminde istişareyi ön planda tutup; meslektaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını çözme noktasında elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Üyelerimize güven veren bir yönetimle hareket edeceğiz. Kongremizin tüm esnaf arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.