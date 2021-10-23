Kelebek Mobilya Elbistan Mağazası’na görkemli açılış

Yaklaşık 1500 metrekarelik bir kapalı alanda hizmet verecek olan Kelebek Mobilya Elbistan Mağazası’nda, firmanın ‘Evimde tek kalbimde tek Kelebek’ sloganı ile ürettiği ürünler, evlerini yenilemek isteyenlerin ilk uğrak adreslerinden biri olacak.

İşletmeciliğini Mehmet Akif ve Ömer Faruk Taşkın’ın yaptığı Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki Kelebek Mobilya Elbistan Mağazası’nın açılışına, SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban, SGK Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kaynak, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Edilen duanın ardından mağazanın açılış kurdelesi kesildi. Davetliler, 3 kattan oluşan mağazadaki ürünleri inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.

Mağaza işletmecileri Mehmet Akif ve Ömer Faruk Taşkın, yaptıkları değerlendirmede, Kelebek Mobilya’nın Türkiye’de modüler mobilya ve mutfak denince akla gelen ilk marka olduğunu dile getirdiler.

85 yıllık geçmişinde, tasarımlara yön veren yenilikleri, şıklığı ve sağlamlığıyla ülkede en çok sevilen, benimsenen ve güven duyulan mobilya markası olan Kelebek’i, Elbistanlılarla buluşturmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını anlatan Mehmet Akif ve Ömer Faruk Taşkın, şunları söylediler:

Kelebek Mobilya, yenilikçi tasarımları ve geliştirdiği mobilya formlarıyla, özgün ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şık, kullanışlı, kaliteli, kombin olabilen farklı koleksiyonları ve zengin ürün çeşitliliğinin sunduğu sınırsız alternatiflerle müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağımıza inanıyoruz. Trendlere uygun ürün portföyü, yenilenen mağaza konseptleri, satış sonrasında fark doğuran uygulamalarımız ile Elbistan ve bölge halkının hizmetinde olacağız. Mobilya tasarımlarıyla modern ve yenilikçi bir dünyayı müşterilerimize sunarken; yaşam alanlarını fonksiyonel ve modüler dokunuşlarla değiştirmeyi istiyoruz. Geniş ürün yelpazesiyle her zevke ve tarza uygun mobilyaları; ulaşılabilir fiyat politikasından ödün vermeden mağazamızdan alabilirsiniz.

Mağazamızda açılışa özel indirimlerle birlikte, Ekim ayına özel evinizi yenileyecek fırsatlar devam ediyor. Evlerinin her köşesine yenilik ve şıklık katmak isteyenleri mağazamıza bekliyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Kentin doğasına destek olmak amacıyla mağazanın açılışına katılan herkese, fidan hediye edildi.