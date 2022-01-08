Keklik ve tavşan sezonu kapandı

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, bölge genelinde 9 Ocak tarihi itibari ile tüm avlaklarda ve tavşan avının sona erdiğini duyurdu.

Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda tavşan ve keklik için başlayan av yasağına uyulması gerektiğinin altını çizen Başaran, avcıların birinci görevinin yaban hayatını ve doğayı korumak olduğuna işaret etti.

Sürdürülebilir avcılığın, yaban hayatını korumak ve avlanma ile ilgili kurallara uymakla mümkün olabileceğini vurgulayan Başaran, “Bölgemizde av yasağı başlamıştır. Tavşan ve keklik avı sezonu 9 Ocak itibariyle kapanmıştır. Domuz ve çulluk avı ise devam etmektedir. Av hayvanları bizim yegâne değerlerimizdendir. Yasak avcılık ise bu değerli hayvanların geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Avcıların birinci görevi doğayı içinde yaşayan canlılarıyla birlikte korumaktır. Doğa Anadolu Bölgesi’nde av yapmak isteyen avcılarımız için de keklik ve tavşan avı 23 Ocak’a kadar devam etmektedir” dedi.

2022 yılında avcı eğitimlerine devam edeceklerini hatırlatan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “1.dönem avcı eğitim kursumuz 17 Ocak’ta açılacak. Başvurmak isteyenler 14 Ocak’a kadar derneğimize müracaat edebilirler” şeklinde konuştu.