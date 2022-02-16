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“KDV indirimi fiyatlara yansımadı, limon bile İstanbul fiyatına satılıyor”

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlerde yaptığı denetimlerde, bazı ürünlerde KDV indiriminin yansıtılmadığı ortaya çıkarken; limonun da İstanbul halindeki fiyatla satıldığı belirlendi.

“KDV indirimi fiyatlara yansımadı, limon bile İstanbul fiyatına satılıyor”
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Bir markette de son kullanma tarihi geçmiş tereyağı satıldığı tespit edilerek gerekli idari işlemler başlatıldı.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, KDV indiriminin raflarda yansıtılıp yansıtılmadığını denetlemek amacıyla sahaya indi. İlçedeki zincir marketler başta olmak üzere şehir genelindeki gıda satışı yapılan işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında raflarda etiket bulunup bulunmadığı, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok hususu titizlikle inceledi.

Zabıta Müdürü Oktay Ölker, karşılaştıkları durumla ilgili olarak, “14 Şubat 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e düştü. Biz de bu konuda denetimlerde bulunduk. Kontrollerde bazı ürünlerde indirim yapıldığını bir kısmında ise gerekli indirimin olmadığını tespit ettik” dedi.

Fiyat denetimin yanı sıra vatandasın şadlığını düşünerek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de titizlikle kontrol ettiklerini vurgulayan Ölker, “Bir işletmede yaptığımız denetimlerde ise, yakın bir ilimizden ilçemize getirilen tereyağının son kullanma tarihinin geçtiğini belirledik. Bu konuda da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verilerek gerekli yasal işlemleri başlattık. Gerekli cezalar uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Manav reyonlarında da fahiş fiyatla satılan ürünler olduğunun altını çizen Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürü Oktay Ölker, “Manav reyonlarındaki kontrol ettiğimizde Elbistan ilçemizde haldeki rayiç fiyatların da uygulanmadığını gördük. Elbistan sebze ve meyve halinden 2,5 liraya çıkan limonun İstanbul’daki hal fiyatından satıldığını belirledik. Bununla ilgili de İl Ticaret Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemleri başlattık.

Vatandaşlarımız, hem fiyat hem de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karsılaşmaları halinde 7 gün 24 saat boyunca Zabıta Müdürlüğümüze ulaşabilirler. Halkımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

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