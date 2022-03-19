KBB Uzmanı Delioğlu, hasta kabulüne başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olan KBB Uzmanı Op. Dr. İhsan Delioğlu, Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nde göreve başladı.
Alanında uygulamış olduğu tedaviler hakkında bilgilendirmede bulunan Op. Dr. İhsan Delioğlu, “Estetik burun ameliyatı, ses teli cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, kulak zarı ameliyatları, burun kemik eğriliği ameliyatı, horlama ameliyatları, bademcik, geniz eti ve kulak tüp ameliyatları, baş dönmesi (vertigo) tedavilerini Özel Elbistan Yaşam Hastanesi bünyesinde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
KBB Uzmanı Op. Dr. İhsan Delioğlu kimdir?
Elbistan’da doğan KBB Uzmanı Op. Dr. İhsan Delioğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. 2019 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını aldı.
Delioğlu, Elbistan 112 Servis, Kahramanmaraş Yörük Selim Acil, Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İhsan Delioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.