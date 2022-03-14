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Kazara kendini vuran uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız arkadaşı ile telefonda görüntülü konuşurken, şaka amaçlı olarak başına dayadığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Doğukan Tok’un cenazesi, Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Kazara kendini vuran uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi
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İddiaya göre Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Doğukan Tok, kız arkadaşı ile telefonda görüntülü konuşurken beylik tabancasını çıkardı. Tok, daha sonra tabancasını başına dayadı ve bu sırada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Doğukan Tok, arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Doktorların müdahale ettiği Tok, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tok’un cenazesi, otopsinin ardından memleketi Andırın ilçesine gönderildi. Tok için baba ocağı Akifiye Mahallesi'ne tören düzenlendi. Mahalle mezarlığında düzenlenen törene; ailesi ile Andırın Kaymakamı Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Çakır, Tok'un silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Doğukan Tok'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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