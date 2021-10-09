Kazan hırsızları filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakayı ele verdi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, hırsızlıkları önlenmesine yönelik olarak sivil ve resmi polislerden oluşan ekip kuruldu. Söz konusu ekipler, yaya ve araçla planlı asayiş uygulaması yaparak hırsızlara karşı özel çalışma başlattı. Söz konusu ekibin, planlı devriye ve denetimleri kısa sürede sonuç verdi. Güneşli Mahallesi’nde devriye gezen ekipler, bir demirci dükkanının kapısının açık olduğunu fark etti. Yapılan incelemede; kapının demir kesici aletle kesildiği ve işyerinden 8 adet bakır kazan ve leğenin çalındığı tespit edildi. Kısa sürede çevrede araştırmaya başlayan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların içinde olduğu aracı belirledi. ‘Dur’ ihtarına uymayan araçla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen durmayan aracın lastiklerine ateş etti. Şüpheliler, patlak lastiklerle bir süre daha ilerledikten sonra Hamza Akbaş Caddesi’nde durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler F.Y. (32) ile H.K.(31), polis tarafından gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Şahısların üzerinden, işyerine ait olduğu tespit edilen asma kilit ele geçirilirken; çalınan bakır kazanlar ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen kesici alete de el konuldu. Çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.