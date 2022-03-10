Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

28 Eylül 2021’de Elbistan’a bağlı Hasankendi Mahallesi civarında meydana gelen kazada, Ahmet Aytaç’ın (30) idaresindeki 46 ET 664 plakalı otomobil, yoldan dönüş yapmak isteyen Semih D.’nin kullandığı 34 LB 2658 plakalı otomobille çarpışmıştı. Maddi hasarla atlatılan bu kazanın ardından aracındaki hasarı kontrol etmek için dışarı çıkan Aytaç’a, Mustafa Ç. yönetimindeki 46 ACJ 440 plakalı otomobil çarpmıştı. Karşı yönden gelen Mehmet T. yönetimindeki 46 T 3019 plakalı ticari taksi de kazaya karışarak takla atmıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Aytaç, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Aytaç, 5 aydan fazla süredir verdiği hayat mücadelesini kazanamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Aytaç’ın cenazesinin, Afşin ilçesine bağlı Büyüksevin Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.