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Kazada ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafi ticari aracın ağaca çarpıp Ceyhan Nehri’ne düşmesi sonucu yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Küçük (20), 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı
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23 Mart sabahı yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 NE 588 plakalı hafi ticari araç, ağaca çarptıktan sonra Ceyhan Nehri’ne düşmüştü. Kazada, 21 yaşındaki Büşra ile 20 yaşındaki Muhammet Küçük kardeşler ile 21 yaşındaki kuzenleri Mustafa Küçük, ekiplerin müdahalesi sonucu sudan çıkarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Büşra Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken kardeşi Muhammet, Elbistan’da, kuzeni Mustafa da Kahramanmaraş’ta tedavi altına alınmıştı. 7 gündür Elbistan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhammet Küçük, tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

Ablasından 1 hafta sonra yaşamını yitiren Küçük’ün cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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