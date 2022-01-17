Kazada ağır yaralanan emekli öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

11 Ocak akşamında yaşanan trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi. Malatya’da hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaretten Elbistan’a dönen Ahmet Hilmi Küçük yönetimindeki 46 EV 663 plakalı otomobil, tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Hilmi Küçük ve Adnan Cehiz ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kazada, ağır yaralanan emekli öğretmen Necdet Cehiz (66) ise, aynı hastanede 6 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Yoğun bakımda tutulan Cehiz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cehiz’in Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.