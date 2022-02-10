Kaynarca ile Ceyhan arasına ikinci kez fore kazık uygulaması yapılacak

27 Ağustos 2016 günü başlayan ve on binlerce vatandaşın hastanelere akın etmesine neden olan norovirüs salgınının ardından, Kaynarca Pompa İstasyonu ile Ceyhan Nehri arasına geçirimsiz kil tabaka yapan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), tarafından su kaynağını tamamen izole etmek amacıyla 2017 yılında kesişen fore kazık uygulaması yapılmıştı.

Elbistan şehir merkezine yaklaşık 500 litre/saniye içme suyu alınan Kaynarca Terfi İstasyonu’ndaki keson kuyulara nehirden su karışmasını önlemek amacıyla fore kazık uygulaması yapılmıştı. Su kaynağı ile nehir arasına tam geçirimsiz bir alan oluşturmak için açılan ve her biri 6 metre derinliğe sahip olan 200 metrelik bir alanda toplam 250 adet kesişen fore kazık çalışmasının ikinci kısmı için de start verildi.

KASKİ, Kaynarca kaynağı ile Ceyhan Nehri arasına kesişen fore kazık yapılması ikinci kısım projesi için ihale ilanını yayımladı.

Buna göre, 24 Şubat’ta ihale düzenlenecek. Yüklenici firmaya, yer tesliminden itibaren işi tamamlaması için 240 gün süre tanınacak.