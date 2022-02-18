Kaymakamlıktan üniversite adaylarına sınav ücreti desteği

Ülke genelinde milyonlarca üniversite adayının gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat itibarıyla başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını 7 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yapabilecek. Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

Ekinözü Kaymakamlığı, ilçede YKS’ye girecek öğrenciler için özel bir projeye imza attı. Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, ilçede ikamet edip 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki öğrencilerin sınav ücretinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) ödeneceğini duyurdu.

Sınav ücreti desteği verilecek üniversite adaylarında ‘devamsızlık’ şartı aranacağını belirten Kaymakam Bağış, “Devamsızlığı olmayan Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren tüm üniversite adaylarına, eğitim desteği olarak sınav giriş ücretini SYDV’den karşılayacağız. İlçemizde ikamet eden üniversite adayları, 25 Şubat’a kadar vakfımıza başvurabilirler. Tüm öğrencilerimize, bu zorlu sınavda başarılar diliyoruz. Öğrencilerimize, imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.