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Kaymakam Onur’dan yol denetimindeki görevlilere ziyaret

Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, yol uygulaması yapan emniyet ve jandarma personellerine moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Onur’dan yol denetimindeki görevlilere ziyaret
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Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Kaymakam Onur, polis ve jandarma teşkilatının şehir merkezi ile şehir giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan güvenlik noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Onur, polis ve jandarma karakolları ile trafik uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşların emniyeti ve güvenliği için gece gündüz demeden özverili ve fedakârca çalışan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Kaymakam Onur, yol kontrolleri sırasında durdurulan araç sahibi ve yolcuların da yeni yıllarını tebrik ederek sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

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Kaymakam Onurdan Yol Denetimindeki Görevlilere Ziyaret