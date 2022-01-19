Kaymakam Onur’dan öğrencilere karne hediyesi  

2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 21 Ocak’ta sona eriyor. Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi’ndeki ilkokul öğrencilerine, karne hediyesi olarak kahvaltı ikramında bulundu. Elbistan’a getirilen öğrenciler, Kaymakam Onur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin turaç ve öğretmenleri ile birlikte özel bir gün yaşadı.

Programla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, öğrencilere farklı bir gün yaşatarak karne hediyesi vermek istediklerini söyledi.

Öğrenciler açısından güzel bir gün olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerimiz için büyük bir değişiklik ve güzel bir karne hediyesi olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. İnşallah öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon kaynağı ve pozitif bir katkı olur” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ise, “Eğitimin en önemli işlevlerinde biri mutlu bireyler yetiştirip onların sosyalleşmesine katkıda bulunarak en güzel şekilde hayata hazırlamaktır. Bu amaçla yaptığımız bu etkinliğin bugün amacına ulaştığını düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kahvaltı programına katılan öğrenciler de Kaymakam Onur’a teşekkür ettiler. Öğrenciler, Kaynarca göleti ve çevresini de dolaşarak gönüllerince eğlendiler.