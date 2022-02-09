Kaymakam Onur’a veda

Veda yemeğine Ekinözü protokolünün yanı sıra Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da katıldı.

Programda bir değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü’nde görev yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

‘Hep birlikte incinmeden ve incitmeden görev yaptık’ diyen Kaymakam Onur, “Bir yıldır görev yaptığım Ekinözü ilçemizde çok güzel günler geçirdik ve güzel anılar edinerek ayrılıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde başta yazı işleri müdürlüğümüz olmak üzere çok değerli daire amirlerimizle birlikte çalıştık. Milli eğitimden emniyete, emniyetten jandarmaya hiçbir kurumda hiçbir sorun yaşamadık. Hep birlikte incinmeden ve incitmeden görev yaptık. Bu süreçteki çalışmaları için jandarma komutanımıza, emniyet amirimize, milli eğitim müdürümüze, vakıf müdürümüze, tarım müdürümüze kısaca tüm kurum amirlerimize, çok değerli okul müdürlerimize, belediye başkanımıza ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum.

Bu gün buraya teşrifleri ile beni çok mutlu eden, görevim boyunca hep iletişim halinde olduğum Sayın Başsavcım başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizleri böyle güzel bir ortamda bir araya getiren yazı işleri müdürüme, canlı müzik organizasyonu ile geceye renk katan milli eğitim müdürüme icra ettikleri müzikleriyle bize güzel anlar yaşatan öğretmenlerimiz Ömer Alparslan Beye, Mehmet Beye teşekkür ediyorum. Sizlerle dostluğun hep baki kalacak. Başta Sayın Başsavcım olmak üzere hepinizle sürekli iletişim halinde olmak isterim. Hepinize Allah’a ısmarladık diyorum ve görevlerinizde başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, “Yakinen gördük ve şahit olduk ki kaymakam bey görev süresi içerisinde Ekinözü için çok güzel işler yaptı. Kendisi Ekinözü için büyük bir şanstı. Hep doğru işleri yaptı, doğru kararlar aldı. Kimseyi kırmadan, üzmeden adaletten taviz vermeden çalıştı. Kendisine yaşamı boyunca başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin çok daha güzel görevler nasip eylesin” dedi.

Katılan daire amirleri de Onur’a teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar dilediler.