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Kaymakam İşçimen’den veda mesajı

Yaklaşık 5 ay önce başladığı Nurhak Kaymakamlığı görevinden ayrılan Özgür İşçimen, yayımladığı mesajla ilçe halkına veda etti.

Kaymakam İşçimen’den veda mesajı
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‘Barışın ve huzurun sembolü olan Nurhak ilçemizde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum’ diyen Kaymakam İşçimen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Eylül 2021 tarihinde başladığım Nurhak Kaymakamlığından ayrılıyor, beş aylık süre içerisinde ayrı ayrı anılar biriktirdiğim güzide ilçemizdeki kıymetli hemşerilerime veda ediyorum. Görev yaptığım süre zarfında beraber çalıştığım kamu görevlisi arkadaşlarım ile büyük bir dayanışma ve işbirliği içinde, Kaymakamlığımızın kapısını ardına kadar herkese açık tutarak, adaletten taviz vermeksizin sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde vatandaş odaklı çalışarak, her daim daha iyiyi hedefleyerek kamu hizmetindeki görevimizi yerine getirmeye gayret ettik. Görevimiz gereği vatandaşlarımızın problemlerini çözmek, hakkı yerine getirmek için kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber koordine biçimde hizmet etme anlayışı ile şeffaf ve hesap verilebilir olarak çalışmayı, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı her zaman amaç edindik.”

Nerede görev yaparsa yapsın; tüm Nurhaklılara kapısının açık olduğunu dile getiren Kaymakam Özgür İşçimen, “Kadim coğrafyanın güzide yeri olan doğası toprağı havası gereği bereketli olduğu kadar insanının da nezaket, zarafet ve hoşgörü iklimine sahip olmasından dolayı anılarımda ve hatıralarımda her daim hatırlayacağım barışın ve huzurun sembolü olan Nurhak ilçemizde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum, unutulmayacak ve hep hatırlanacak nice güzel anılarımın olduğunu belirtiyorum. Bundan sonra bir süre boyunca, yurtdışına gönderilmek üzere Ankara'da Bakanlık Dil Kursu Stajı'nda olacağımı ve kapımın her zaman ve her yerde tüm muhterem Nurhaklı hemşerilerime açık olacağını can-ı gönülden söylüyorum. İlçemiz adına birlikte çalıştığımız; kurumlarımızın kıymetli ilçe müdürlerine, mahalle muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi partilerin ilçemizdeki temsilcilerine, iş insanlarımıza, esnaflarımıza, hayırseverlerimize, tüm kamu görevlisi çalışma arkadaşlarıma, ailemden fazla zaman geçirdiğim Kaymakamlık Özel Kalem ekibime teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve esenliği, milletimizin refahı ve mutluluğu için şehit olan aziz evlatlarımızın yakınları şehit ailelerimize, gazilerimiz ve ailelerine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Selam alıp selam verdiğim, tanıştığım tanışamadığım, hasbıhal ettiğim edemediğim herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum. Allah'a ısmarladık, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

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Kaymakam İşçimenden Veda Mesajı