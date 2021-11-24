Kaymakam İşçimen, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi

Nurhak Öğretmenevi’ndeki programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Özgür İşçimen, şehit ailelerinin ve gazilerin kendilerine birer emanet olduğunu vurguladı.

Şehitlerin ve gazilerin yaptıkları fedakarlığın; bu dünyada bir karşılığı olmadığının altını çizen Kaymakam İşçimen, “Vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yâd ediyor, Rabbimden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum.

Bugün burada aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimizle birlikteyiz. Hepsine devlet ve millet olarak minnet ve şükran borçluyuz. Çünkü onlar en değerli varlıklarını, eşlerini, oğullarını, kardeşlerini; küçükler babalarını, bu vatan için şehit verdiler. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakârlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakârlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur ve bizler, sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek azdır, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersizdir. Sizler, bu ülkenin, bu vatanın en onurlu insanlarısınız” dedi.

Kaymakam İşçimen, “Sizlerin burada acılarımızı tazelemek istemiyorum. Biliyorum hepimizin yüreği yaralıdır. ‘Ateş de düştüğü yeri yakar’ ama biz yine biliyoruz ki: dinimiz şehitliğe çok büyük önem vermiştir. Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir. Şehitler, yüce Allah’ın ve Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlar, cennetle müjdelenmişlerdir. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük rütbedir buna inanıyoruz, bu inancımız acılarımızı dindiriyor, hafifletiyor. Allah hepimize sabır ve dayanma gücü versin ve bir daha asla böyle acılar yaşatmasın.

Sözlerimin sonunda, tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. Gazilerimize şifalar diliyorum, sizleri en derin sevgi ve saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Yemekten sonra İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.