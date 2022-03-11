Kaymakam Gür’den marketlerde stok denetimi

İlçe genelinde ekiplerle birlikte çalışma yürüttüklerini belirten Kaymakam Gür, “Yapılan denetimlerde gerek gıda maddelerinde gerek diğer temel ihtiyaç maddelerinde bir stok durumunun olmadığını, marketlerin satışlarına devam ettiğini, fiyat uyuşmazlıkları olmadığını gördük. Yapmış olduğumuz denetimler sonucunda cezai işlem gerektiren durumlar karşısında Zabıta Müdürlüğümüz gerekli işlemleri uygulamaktadır. Sadece fiyat denetimleri yapmıyoruz bunun yanında da gıdaların üretim ve tüketim tarihlerini kontrol ederek hemşerilerimize sağlıklı gıdaların ulaştırılması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Denetimlere, Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür’ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı İlhami Kaan Sansar, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kızıl, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Şerif Nehir, İlçe Tarım Müdürü İsmail Sönmez ve Zabıta Amiri Ahmet Ateş katıldı.