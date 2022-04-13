Kaymakam Gür, vatandaşın iftar sofrasına konuk oluyor

Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, Ramazan ayı kapsamında her gün farklı bir hanede gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açıyor. Kaymak Gür, son olarak Alişen Göksu, Hacı Coşkun, Halil Kurt ve ailelerinin evlerine misafir oldu.

Kayamakam Gür, Ramazan ayının bereketini paylaşarak, güzel bir aile tablosu oluşturma gayreti içinde olduğunu söyledi.

Her gün başka bir aile ile aynı sofrada buluşmaya gayret ettiğini vurgulayan Kaymakam Gür, “birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da iftar sofralarına bizleri kabul eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sofrasına konuk olduğum her hanede, içten misafirperverlikleri ve keyifli sohbetleri ile halkımızın gönül coğrafyalarının ne kadar geniş olduğuna şahitlik ediyorum. Rabbim, bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları ve edilen duaları kabul etsin” dedi.

Vatandaşlar da, Kaymakam Gür’ü iftar sofralarında ağırlamaktan dolayı da büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.