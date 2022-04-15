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Kaymakam Gür, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi 

Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği verdi.

Kaymakam Gür, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi 
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Nurhak Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazileri, iftar programında bir araya getirdi. Nurhak Kaymakamı Fatih Gür’ün ev sahipliği yaptığı organize, öğretmenevinde gerçekleştirildi. Program, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yanı sıra kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

İftar programında şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenen Kaymakam Gür, yaptığı değerlendirmede, bu vesile ile şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerine ve emanetlerine sahip çıkmayı en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizen Kaymakam Gür, “İftar programımıza icabet eden tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yakınlarına teşekkür ediyorum. Sizlere, huzur ve sükûnet içerisinde geçireceğiniz bir Ramazan temenni ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programa katılan şehit yakınları, gaziler ve aileleri de Nurhak Kaymakamı Fatih Gür’e, misafirperverliği ve duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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