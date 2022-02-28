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Kaymakam Demir’e Vergi Haftası ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Sezai Süzük ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kaymakam Demir’e Vergi Haftası ziyareti
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33. Vergi Haftası vesilesiyle gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan Demir, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının kazandırılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kaymakam Demir, “22-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 33. Vergi Haftasını kutlarken, vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan vergi mükelleflerimize, ülkemizin gelişimine olan katkılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunarım” dedi.

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Sezai Süzük de, müdürlüğün çalışmaları hakkında Kaymakam Demir’e bilgi verdi.

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Kaymakam Demire Vergi Haftası Ziyareti