Kaymakam Demir’den yeni yıl mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Son iki yıldır, hiç de alışık olmadığımız ve yaşamları altüst eden salgın nedeniyle zor bir dönem yaşadığımızı belirten Kaymakam Demir, 2022’de umutların tazelendiği ve huzurun ve esenliğin hakim olması dileğinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi insanların önceliğinin sağlık olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Dünyamız ve ülkemiz, pandeminin beraberinde getirdiği birçok önemli gelişmelere sahne oldu ve olmaya da devam ediyor. Hayatımızı yeniden şekillendirmemize neden olan bu zor süreci inşallah halkımızın da desteği ile 2022’de atlatacağımıza inanıyorum.

Bunun yanı sıra; yeni yılı ülkemizin ve şehrimizin büyümesi için bir umut vesilesi olarak görmemiz gerekiyor. Bu hedefe ulaşmanın ve geleceğe hazır bir Elbistan’ı inşa etmenin yolu da aynı bakış açısı ve sinerji içerisinde hareket ederek, birlik ve dayanışmadan geçtiğinin bilincinde olmalıyız. Yeni yılda, umutlarımızı tazeleyerek, şehrimiz ve insanlarımızın refahı için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında çok çalışıp, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vermeliyiz. İnanırsak ve Elbistan’ın potansiyelini harekete geçirirsek 2022’nin şehrimiz açısından bir başarı hikayesinin yazıldığı dönem olacağına inanıyorum” dedi.

Kaymakam Demir, “Bizleri daha çok güzelliklerin beklediği, mutluluklarımızın arttığı ve ümitlerin filizlendiği bir yıl olması dileğiyle tüm Elbistanlı hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2022 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.