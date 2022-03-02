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Kaymakam Demir’den ‘TURKOVAC’ çağrısı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede yerli aşı TURKOVAC’ın uygulanmaya başladığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Demir’den ‘TURKOVAC’ çağrısı
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Kaymakam Demir, Omicron varyantının etkisiyle artışa geçen vaka sayılarında ibrenin yavaş yavaş tersine döndüğünü söyledi.

Kısa süre önce Elbistan’da günlük vaka sayılarının uzun bir aradan sonra 3 haneli rakamlara ulaştığını hatırlatan Kaymakam Özkan Demir, salgını tamamen hayatımızdan çıkarmanın tek yolunun aşı yaptırmak ve tedbirlere uymaktan geçtiğinin altını çizdi.

Kaymakam Demir, “Elbistanlı hemşerilerimizden büyüklerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için tüm aşılarını yaptırmalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

Türkiye’nin salgınla mücadelesinde yeni gücü olan yerli aşı TURKOVAC’ın, kısa süre önce Elbistan’da uygulanmaya başlandığını bildiren Kaymakam Demir, “Omicron varyantı, ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de vaka sayılarının kısa süre içerisinde tırmanmasına neden oldu. Her ne kadar artış hızı yavaşlasa da salgının bitmesi için en önemli güç aşı. Aşılama rakamlarında iyi seviyelerdeyiz. Ancak, aşının koruyuculuğunun sürmesi açısından da 2.doz ve hatırlatma dozunun da mutlaka yapılması gerekiyor. Salgınla mücadelede ilçemizde artık TURKOVAC da uygulanmaya başladı. Elbistan Devlet Hastanemiz, TURKOVAC aşısı yapılan sağlık kuruluşlarının arasında dahil edildi. TURKOVAC, hiç aşı olmamış kişilere 1. doz olarak ve herhangi bir aşı ile 2 doz aşılanmış kişilere hatırlatma dozu olarak uygulanıyor. Elbistanlı hemşerilerimiz, randevu alarak hastaneye gittiklerinde aşılarını rahatlıkla olabilirler” ifadelerini kullandı.

TURKOVAC’ın, ilçedeki aşılama oranını arttırmada önemli bir kaldıraç olacağına değinen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bugüne kadar aşısını erteleyen ya da hatırlatma dozunu olmayan bazı vatandaşlarımız TURKOVAC beklentisi içindeydi. Bu beklenti içindeki vatandaşlarımızın duyarlılığı ve TURKOVAC’a gösterecekleri ilgi ile beraber, yaşamımızı derinden etkileyen bu salgından kurtulmaya her zamankinden daha yakın olacağımıza inanıyorum. Sevdiklerimizi kaybetmemek, canlarımızı yitirmemek için TURKOVAC’la başlayan bu yeni dönemde Elbistanlı hemşerilerimizden yüksek hassasiyet bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Kaymakam Demirden TURKOVAC çağrısı