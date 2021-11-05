Kaymakam Demir’den Tarım Kredi Kooperatif Market’e ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market Elbistan Şubesi, önceki gün hizmete açılmıştı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan’la birlikte Tarım Kredi Kooperatif Market’ti ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Demir, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki olan Tarım Kredi Kooperatif Market’in, Emniyet Caddesi’ndeki şubesindeki ürünleri inceleyerek alışverişe gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, “Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatif Marketlerinin 538.şubesini Elbistan’a açtı. Biz de hayırlı olsun dileklerinde bulunmak istedik. Markette satışa sunulan ürünlerin yüzde 70’inin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait olduğunu öğrendik. Çiftçilerden alınan ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyoruz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.