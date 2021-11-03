Kaymakam Demir’den Tapu Müdürlüğü’ne ziyaret

Elbistan Tapu Müdürlüğü, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki müstakil binasına taşınalı 5 yıldan fazla bir süre oldu. Kısa süre önce sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla bir dizi yeniliğe ve değişikliğe gidildi. Baştan aşağı yenilenen bina ve yapılan çevre düzenlemesi ile hem vatandaşlar hem de personeller için daha modern bir ortam oluşturuldu.

Elbistan Tapu Müdürlüğü, kentte en yoğun mesainin yapıldığı kurumların başında geliyor. Yılda yaklaşık 25 bin işlemin yapıldığı Elbistan Tapu Müdürlüğü’nde 2021 yılının ilk 10 ayında 20 bin vatandaşın alım-satım, devir gibi talepleri yerine getirildi. Bu işlem sayısı ile birçok ili de geride bırakan Elbistan Tapu Müdürlüğü, Alo 181 çağrı merkezine de bünyesinde bulunduruyor. Türkiye’de sadece 16 kişi olarak görev yapan çağrı merkezi personeli, vatandaşların randevu ve diğer taleplerine ilişkin tüm işlemlerini online olarak yapmalarını sağlıyor. Kurumdaki vatandaş odaklı çalışmalar, memnuniyet araştırmalarında da kendisini gösteriyor. Elbistan Tapu Müdürlüğü’nün vatandaş memnuniyeti oranı yüzde 98 olarak ölçülüyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Tapu Müdürü Ramazan Satıcı’yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tapu Müdürlüğü hizmet binasında yapılan değişiklikleri yerinde kontrol edip inceleme gerçekleştiren Kaymakam Demir, imza odası, bekleme odası gibi bölümlerde yapılan değişikliklerle ilgili Satıcı’dan bilgi aldı.

Kaymakam Demir, 2016 yılında hizmete başlayan Elbistan Tapu Müdürlüğü binasındaki değişim ve dönüşümün, hizmet sunumunu kolaylaştıran daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağladığını söyledi.

Elbistan Tapu Müdürlüğü’nün yoğun bir sirkülasyona ve işlem sayısına sahip olduğunu hatırlatan Kaymakam Özkan Demir, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalardan dolayı müdür Ramazan Satıcı ve personellere teşekkür etti.

Elbistan Tapu Müdürü Ramazan Satıcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür etti.