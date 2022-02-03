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Kaymakam Demir’den Regaib Kandili mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, başlayan üç aylar ve bu gece idrak edilecek Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Demir’den Regaib Kandili mesajı
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Toplumda ‘üç aylar’ olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan’ın, manevi bir yenilenme mevsimi şeklinde görüldüğünü belirten Kaymakam Demir, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Regaib Kandili’ni kutladı.

Regaip Kandili’nin, tüm Müslümanların en güzel şekilde istifade etmesi gereken fazileti yüksek bir gece olarak kabul edildiğini hatırlatan Kaymakam Demir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu anlamda hep birlikte idrak edeceğimiz Regaib Kandili’nde dini sorumluluklarımızı düşünmenin yanı sıra ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf etmeliyiz.

Bu duygularla, başta Elbistanlı hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik eder, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum”

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Kaymakam Demirden Regaib Kandili Mesajı