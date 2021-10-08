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Kaymakam Demir’den Mutlucan Şeker’e ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 2021 yılı pancar alım kampanyasını başlatan Mutlucan Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.

Kaymakam Demir’den Mutlucan Şeker’e ziyaret
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Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası, 2021 yılı alım kampanyası dönemini başlattı. Çiftçilerin tarlalarından taşıdığı pancarlar, fabrikada işlenerek toz şeker haline dönüştürülmeye başladı. Fabrikada bu yıl 360 bin ton pancar işlenerek 50 bin kristal şekere dönüşecek.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cevdet Çoban ile birlikte fabrikayı ziyaret etti. Kaymakam Demir, Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu ile alım kampanyasına ilişkin olarak bir süre bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Demir, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada yeni alım kampanyasının tüm bölge çiftçisine ve firmaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Demir, “Çiftçilerimizin bin bir emek ve zorlukla yetiştirdikleri şekerpancarının şekere dönüşme yolculuğu başladı. Biz de fabrikadaki çalışmaları yerinde görmek istedik. Kampanya süreciyle ilgili istişarelerde bulunduk. Fabrikanın sorunsuz çalışması ve çiftçilerimizin de rahat bir şekilde pancarlarını teslim edebilmeleri için alınan tedbirlerle fabrikadaki hazırlıklar hakkında bilgi aldık. İnşallah kazasız belasız verimli bir kampanya dönemi yaşanır. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum” dedi.

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Kaymakam Demirden Mutlucan Şekere Ziyaret