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Kaymakam Demir’den Muhtarlar Günü mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili olarak, “Muhtarlar, milletin iradesi ve devletin şefkat elinin buluştuğu noktadır” diye konuştu.

Kaymakam Demir’den Muhtarlar Günü mesajı
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Muhtarlık kurumunun 200 yıla yaklaşan bir mazisinin bulunduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, seçimle göreve gelen muhtarların demokrasinin de çekirdeği olduğuna vurgu yaptı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhtarların devletin ilk kapısı olduğunu belirten Kaymakam Demir, ilçede görev yapan tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Mahallelere kamu hizmetlerinin ulaştırılmasında, vatandaşla devlet arasında köprü olan muhtarların rehberliğinin önemine değinen Kaymakam Demir, “Daima bir arada olduğumuz, muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadeleri verdi:

“Yaklaşık 200 yıllık köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşlarımızın devlete müracaatında açılan ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin temeli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Seçildikleri mahallelerde vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinleyip en iyi bilen, sorunların çözümünde, taleplerin yerine getirilmesinde ve takibinde aktif rol üstlenen muhtarlarımız bizlerin de gözü ve kulağıdır. Yapısı itibariyle ülkemizin demokrasi yolundaki önemli kilometre taşlarından olan; mahallesindeki her bir vatandaşın derdiyle dertlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum.”

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Kaymakam Demirden Muhtarlar Günü Mesajı