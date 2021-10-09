Kaymakam Demir’den Kıvrak’a başarı belgesi

Elbistan’da ocak ayından beri ilçe emniyet müdürü olarak görev yapan İhsan Kıvrak, 1.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ederek polis başmüfettişi olmasının ardından Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e makamında veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette değerlendirme yapan Kaymakam Demir, “İlçemizde görev yaptığı süre içerisinde gerek uyumlu ve performanslı çalışması, gerek güvenlik ve asayiş olaylarında gayretli çalışmaları dolayısıyla iyi bir mesai arkadaşı olan ve iyi bir görev ile ülkemize hizmet edeceğine inandığımız ihsan Kıvrak' a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, yeni görevinde ve görev yerinde başarılar dilerim” dedi.

Kaymakam Özkan Demir, ilçedeki hizmetleri dolayısıyla İhsan Kıvrak'a başarı belgesi takdim ederek uğurladı.

Kıvrak da, Elbistan’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür etti.