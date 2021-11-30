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Kaymakam Demir’den hasta kabulüne başlayan ADSM’ye ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir’den hasta kabulüne başlayan ADSM’ye ziyaret
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Kaymakam Demir, yeni hizmet binası ile Karaelbistan Mahallesinde hasta kabulüne başlayan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Diş Tabip. Dr. Alpaslan Saydam'ı makamında ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak ve ADSM Müdürü Tahsin Öztunç’un da hazır bulunduğu ziyarette, ADSM’nin yeni hizmet binasına ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

2016 yılında inşaat çalışmalarına başlayan 33 ünitlik Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni gezerek Başhekim Saydam’dan bilgi alan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İlçemizde 33 ünit olarak planlanan sonradan Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal'ın destekleri ile 38 ünite çıkarılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlanmıştır. İlçemiz ve bölgemiz adına önemli bir sağlık yatırımı olarak değerlendirdiğimiz Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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Kaymakam Demirden Hasta Kabulüne Başlayan ADSMye Ziyaret