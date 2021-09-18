Kaymakam Demir’den Gaziler Günü mesajı

Kaymakam Demir, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca tüm zorluklara omuz omuza göğüs geren milletimizin, gerektiğinde bu uğurda canını vermekten çekinmediğini hatırlatarak, “Vatanın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız ve devletimizin ilelebet payidar kalması için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”