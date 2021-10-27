Kaymakam Demir’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mesajında tarihimizi iyi bilmek, iyi öğrenmek ve çok iyi anlamamız gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Demir, “Vatan topraklarından atılmak istenen Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kurulmasıyla yeniden doğmuştur” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık yüz yıl önce aziz milletimiz büyük Atatürk’ün önderliğinde, tarihte eşine az rastlanan ve pek çok millete örnek olmuş bir varoluş - yok oluş mücadelesi vermiştir. Dünyaya efendilik taslayan emperyalist güçler ülkemizi işgale başlamışlar, tüm tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin boynuna esaret zincirini takmaya kalkmışlardır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin, milletimizin tarihsel çıkış yolu olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, şöyle devam etti:

“Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk, önder kişiliği ile bu yolun dünya ile birleşmekten, uluslararası yarıştan kopmamaktan, bilim ve çağdaşlıktan geçtiğine işaret etmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyasında, ama üzerinde hiç bir zayıf devleti barındırmamış zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimiz hep mücadelelerle geçti. Bugün de yine emperyalist güçlerin ve onların maşası olan ülke ve örgütlerin ülkemizi kuşatma, zayıflatma ve türlü provokasyon çalışmalarına maruz kalıyoruz. Devletimiz ve aziz milletimiz Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz ve Libya’da ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’da tüm kararlılığıyla mücadelesine devam etmektedir. İnanıyoruz ki biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk yoktur. Çağlar açıp kapatan ecdadımızın büyüklüğüne tarih ve bütün dünya defalarca şahitlik etmiştir.

Bu büyük günde cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü ve milli mücadelemizin bütün kahramanlarını; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükran duyguları içinde saygıyla anıyorum.”