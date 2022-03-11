Kaymakam Demir’den 12 Mart mesajı

Kaymakam Demir, İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancının destanı olduğunu söyledi.

İstiklal Marşımızın, 101 yıldır olduğu gibi sonsuza kadar vatan semalarında yankılanmaya devam edeceğini vurgulayan Kaymakam Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101.yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.

İstiklal Marşımız, milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinden, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, Kurtuluş Savaşı’nda 7 düvele karşı dimdik ayakta durarak yeniden varoluşunun en özel simgesidir.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un, ‘O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir, o günleri yaşamak lazım, o şiir artık benim değildir, o milletimindir’ diyerek milletimize hediye ettiği İstiklal Marşımızın dizeleri, Türk milletinin bağımsızlığının tescilidir. Milletin kader, kıvanç ve istiklal mücadelesinin tercümanı olan İstiklal Marşımızın her dizesi, her kıtası milletimizin kalbinin derinliklerinde ilelebet muhafaza edilecektir. Bugün hepimize düşen en büyük görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin önem ve değerlerinin şuuruna vararak, atalarımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”