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Kaymakam Demir’den 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili olarak, “Halkımızın ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyorum” dedi.

Kaymakam Demir’den 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
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Kaymakam Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecilerin, toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, ülke yararına her konuda toplumu aydınlatma gibi, önemli bir kamu görevini yerine getirdiğine vurgu yapan Kaymakam Demir, “Toplumsal değerlerimize saygı çerçevesinde, kişi hak ve özgürlüğünü gözetme ilkesinin ışığında kamuoyunu tarafsız, şeffaf habere ulaştırmak ve güçlü bir toplum düzeninin sağlanmasına hizmet etmek tüm basın mensuplarımızın daima temel amacı olmalıdır” diye konuştu.

Basının, toplumun ve milletin müşterek sesi olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir,  Gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik, hassasiyet işidir. Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazetecilik ise, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir. Farklı görüş ve düşünceleri nesnel bir biçimde dile getirerek çok sesliliğimizin korunmasında büyük payı bulunan ve demokrasi standartlarımızın yükseltilmesinde önemli bir görev üstlenen kıymetli basın mensuplarımızın görevlerini daima bu sorumluluk bilinciyle yerine getireceğine olan inancım sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle mesleğini basın etiğine olan bağlılığıyla kamu yararını gözeterek ifa eden gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaymakam Demirden 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı