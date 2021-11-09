Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bisiklet yolları kaldırılıyor
Bisiklet yolları kaldırılıyor
Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek fidesi projesi
Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek...
Elbistan bilimle buluşuyor
Elbistan bilimle buluşuyor
Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı
Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı
Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
banner191
banner162

Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı
banner167

Kaymakam Demir, 10 Kasım’ın, Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, cumhuriyetin tüm değerlerine ilelebet sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatan önemli bir gün olduğunu söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83.yıldönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz. O, milletimizin yazgısını değiştiren önder olarak gönlümüzde yaşayacaktır. Bağımsızlık mücadelemizde savaş meydanlarında ve sonrasında da ülkemizin uygarlık yolunda attığı her adıma önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, tüm gücünü bu millete olan inancından ve güveninden almıştır. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir’ sözünden hareketle, onun mirasını geleceğe taşıyabilmek için, vatanımıza ve bağımsızlığa her şart altında sahip çıkıp, cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yeni nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk’ün, hiç sönmeyecek bir meşale gibi aydınlattığı bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayretinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Demirden 10 Kasım Mesajı