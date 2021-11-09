Kaymakam Demir’den 10 Kasım mesajı

Kaymakam Demir, 10 Kasım’ın, Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, cumhuriyetin tüm değerlerine ilelebet sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatan önemli bir gün olduğunu söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83.yıldönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz. O, milletimizin yazgısını değiştiren önder olarak gönlümüzde yaşayacaktır. Bağımsızlık mücadelemizde savaş meydanlarında ve sonrasında da ülkemizin uygarlık yolunda attığı her adıma önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, tüm gücünü bu millete olan inancından ve güveninden almıştır. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir’ sözünden hareketle, onun mirasını geleceğe taşıyabilmek için, vatanımıza ve bağımsızlığa her şart altında sahip çıkıp, cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yeni nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk’ün, hiç sönmeyecek bir meşale gibi aydınlattığı bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayretinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”