Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
3’ü uzman 13 doktor atandı; 7 branş için de kadro açıldı
3’ü uzman 13 doktor atandı;...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 106 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 106 yatırımın toplu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
banner191
banner162

Kaymakam Demir, YKS’de dereceye giren öğrencileri misafir etti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye derecesi elde eden Elbistan Fen Lisesi öğrencilerini makamında misafir etti.

Kaymakam Demir, YKS’de dereceye giren öğrencileri misafir etti
banner167

Kaymakam Demir, Elbistan Fen Lisesi öğrencilerinin kazandığı bu başarının gurur verici olduğunu belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Elbistan Fen Lisesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda büyük başarıya imza attı. Okulun bir öğrencisi Türkiye 70'inciliği elde etti. Aynı zamanda ilk binde 5 öğrenci ve 7 derece, Milli Savunma Üniversitesi sınavında Türkiye 37'inciliği ile de başarısını taçlandıran Elbistan Fen Lisesi’nin öğrencileri, Okul Müdürü Mikail Şahin’le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından misafir edildi. Kaymakam Demir, başarılı öğrencilere hediye ve plaket takdim etti.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil ve TYT puan dallarında Türkiye genelinde ilk 1000 içerisinde yer alan Kahramanmaraş'tan toplam 42 derecenin 7 tanesinin Elbistan Fen Lisesi’nden çıktığını söyledi.

‘Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize, tüm personelimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz’ diyen Kaymakam Demir, gençlere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Kaymakam Demir, “Şehrimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ağırladık. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu başarılarının ileriki dönemlerde de devam etmesi en büyük temennimiz. Elde ettikleri başarılarla da diğer öğrencilerimize örnek olacaklarına eminim. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mikail Şahin ve öğrenciler de Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam DemirYKSde Dereceye Giren öğrencileri Misafir Etti