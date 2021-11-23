Kaymakam Demir: “Öğretmenler istikbalin mimarıdır”

Başta ilçede görev yapanlar olmak üzere tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü tebrik eden Kaymakam Demir, öğretmenliğin, özünü sevgiden aldığını vurguladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir” sözünü hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Öğretmenlerimiz tutuşturdukları eğitim meşalesi ile geleceğimize ışık olmayı kutlu bir vazife olarak görmüşlerdir” dedi.

Öğretmenlerin, bugünü, yarını ve aydınlık bir geleceği inşa etmek için özveri ve fedakarca çaba gösterdiğinin altını çizen Kaymakam Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Araştıran, sorgulayan, düşünen ve bilimselliğin ışığında bir nesil yetiştirmeyi en büyük görev addeden öğretmenlerimiz; çocuklarımızın ve gençlerimizin kendine güvenen, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olması için de ağır bir sorumluluk üstlenmiştir. Aydınlık yarınlarımızın anahtarı olan öğretmenlerimize güvenimiz tamdır.

Elbistan’ımızın eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum.”