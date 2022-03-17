Kaymakam Demir, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceledi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşbirliğinde Aile Destek Merkezinde açılan İŞ-KUR destekli ev tekstili ürünleri hazırlama kursunu devam ediyor. Kursiyerler, birbirinden farklı ev tekstili ürünleri ve hediyelik eşyalar yapmayı öğrenirken kursa katıldıkları her gün için de harçlık alıyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Aile Destek Merkezi’nde süren kursu ziyaret ederek kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Kursiyerle sohbet eden Kaymakam Demir, özellikle atık ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak ürünler ortaya çıkarılmasının önemine değindi.

Kaymakam Demir, kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceleyerek kursiyerlere teşekkür etti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış ise kursiyerlerin ev tekstili ürünleri hazırlama kursunda geri dönüşüm ve diğer malzemelerden dekoratif ev tekstili ürünleri ürettiklerini söyledi.

Kurs sonucunda kursiyerlerin ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını hatırlatan Alış, kursun açılmasında işbirliği yapılan İŞ-KUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt’a ve Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Otlutepe’ye teşekkür etti.