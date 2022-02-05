Kaymakam Demir: “Aşımızı olarak yarına daha umutlu başlamak elimizde”

Kaymakam Demir, Covid-19’la mücadelede etkili olan tek silahın aşı olduğunu bildirdi. Kentte de aşılama oranını arttırmak amacıyla uzun süredir seferber olduklarını ifade eden Kaymakam Demir, bugüne kadar toplam 207 bin doz Covid aşısı yapıldığını dile getirdi.

90 binden fazla kişinin 1.doz, 80 bin kişinin 2.doz, 31 bine yakın kişinin 3.doz ve 6 binin üzerindeki vatandaşın da 4.doz aşısını olduğunu söyleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, hatırlatma dozunu yaptırmayan vatandaşların da Omicron varyantına karşı korumasız duruma düştüğünü vurguladı.

Hatırlatma dozuyla birlikte yeterli koruma sağlanabildiğine ilişkin bilimsel veriler bulunduğunu söyleyen Kaymakam Demir, kentte de bu oranın artması için herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini bir kez daha anımsattı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şöyle konuştu:

“Ülkemizi, milletimizi, tüm dünyayı derinden etkileyen malum salgın sürecini yaşıyoruz. Tehlikenin henüz geçmediğini asla unutmamalıyız. Omicron varyantı ile birlikte günlük vaka sayılarında 100 binli rakamları görüyoruz. Kentimizde de bu varyantın etkisini hissetmeye başladık. Yaz aylarında sıfırlanmaya yaklaşan vaka sayılarımızda yukarı yönlü dalgalanma sürüyor. Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Omicron varyantının yoğun bakım ve hastaneye yatış oranının, ilçemizdeki sağlık sistemimizi zorlayacak boyutlara ulaşmasını istemiyorsak önceliğimizi aşıya vererek gerekli hassasiyeti gösterelim.

İlçemizdeki aşılama oranlarına baktığımızda hem 1.doz hem de 2.doz açısından iyi durumdayız. Ancak hatırlatma dozunun da yapılması gerektiği gerçeğini lütfen atlamayalım. Hatırlatma dozunu yaptıran hemşerilerimizin sayısı yaklaşık 38 bin civarında. Bu rakamı daha yukarılara çıkararak kendimizi ve sevdiklerimiz korumalıyız. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağımıza inanıyorum.”

Covid-19 salgının geçtiği evrelerin, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Her ne kadar aşılı olanlarda hastalığın seyri hafif geçse de yitip giden canlarımızı, çok ağır atlatanları unutmamalıyız. Hep birlikte bu olumsuz tabloyu tersine çevirebiliriz. 'Omicron’u yenmek için, tedbirlere daha sıkı uyum sağladığımız günlerdeki gibi davranmalıyız. Yaşadığımız onca zorluğun ardından vaka sayımızın artmasına, yeni can kayıpları yaşamamıza izin vermemeliyiz. Maske, mesafe önlemlerine riayet edelim. Aşımızı olmayı ertelemeyelim” çağrısında bulundu.