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Kaymakam Bağış, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi  

Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği verdi.

Kaymakam Bağış, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi  
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Ekinözü Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazileri, iftar programında bir araya getirdi. Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış’ın ev sahipliği yaptığı organizeye şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Bilal Eker, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

İftar programında şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenen Kaymakam Bağış, yaptığı değerlendirmede, iftar yemeği vesilesi ile şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerine ve emanetlerine sahip çıkmanın boyunlarındaki en büyük borç olduğunu vurgulayan Kaymakam Bağış, “Şehitlerimize, gazilerimize ve bu vatan uğruna canını ortaya koyan tüm insanlarımıza borcumuzu, ancak; birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebiliriz. Tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını daima şükranla yâd ediyoruz. İftar yemeğimize icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarken, huzur ve sükûnet içerisinde geçireceğiniz bir Ramazan temenni ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

 Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğinin altını çizdi.

Başkan Eker, “Sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı onur ve büyük bir mutluluk yaşıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programa katılan şehit yakınları, gaziler ve aileleri de Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış’a nezaketinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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