Kaymakam Bağış, görevine başladı

Görev süresi dolan Muhammed Huzeyfe Onur’un yerine, Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Abdulhamit Bağış, ilçedeki mesaisine başladı.

Kaymakam Bağış, “Abdurrahim Karakoç diyarı, şirin ilçemiz Ekinözü'nde görevimize başladık. Al bayrağımızın gölgesinde, ben ve dönem arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma başarılarla dolu mesailer diliyorum. Ekinözülü hemşerilerime saygılar sunuyorum” dedi.

Abdulhamit Bağış kimdir?

Bağış, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Harran’da tamamladı. Lisans eğitimini ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayarak 2019 yılında mezun oldu. 2020 yılında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak, başkanlığın İstanbul teşkilatında Göç Uzman Yardımcısı olarak bir dönem görev yaptı. 2020 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 109.Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.