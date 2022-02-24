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Kayıp kız çocuğunun cesedi dere yatağında bulundu

Nurhak’a sınır komşusu olan Kapıdere Mahallesi’nde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, dere yatağında bulundu.

Kayıp kız çocuğunun cesedi dere yatağında bulundu
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Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesinde yaşayan aile dün İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak lise öğrencisi olan kızları L.N.G. (14) hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle başlatılan arama çalışmaları neticesinde mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında küçük kızın cesedine ulaşıldı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan L.N.G'nin cansız bedenin, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderileceği öğrenildi.

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