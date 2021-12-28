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Kayıp Eşya Bürosu Vatandaşların Hizmetine Girdi

Şehir genelinde 480 araçla toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, araç içinde unutulan eşyalarına yönelik Kayıp Eşya Bürosu’nu hizmete aldı. Müracaatlar şahsen ya da telefonla yapılabilirken, www.kahramanmaras.bel.tr adresinden de eşya takibi yapılabiliyor.

Kayıp Eşya Bürosu Vatandaşların Hizmetine Girdi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerine bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, yolcular tarafından araç içinde unutulan eşyalar “Kayıp Eşya Bürosu” biriminde kayıt altında tutulacak. Kent genelinde aktif hizmet veren 480 araçta unutulan eşyalara yönelik ihbarlar, Arasa Hareket Amirliği’ne şahsen ya da telefonla yapılabilecek. ALO 153 ve ALO Otobüs (+90 444 6 851) çağrı hatlarından iletilebilecek kayıp müracaatları, 0531 082 00 22 numaralı whatsapp hattından da mesaj yoluyla bildirilebilecek.

Tek Tıkla Kayıp Eşya Takibi

Telefon numarası veya adres bulunması durumunda kayıp eşyalar doğrudan teslim edilirken, sahibi bulunamayan eşyalar için ise interaktif ortamda duyuru yapılacak. 30 gün boyunca https://kahramanmaras.bel.tr/otobus-kayip-esya adresi üzerinden kamuoyuna duyurulan kayıp eşyalar ise sahipleri tarafından ilgili bürodan imza karşılığı alınabilecek.

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Kayıp Eşya Bürosu Vatandaşların Hizmetine Girdi