Kayhan’dan nezaket ziyareti

Kayhan, ziyaretinde Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ile gazete yöneticileri Ökkeş Saatçi, Himmet Göçer ve Meltem Göçer’le bir süre sohbet etti.

Emniyet teşkilatı olarak Elbistan’ın her bir köşesinde huzurun, güvenliğin ve asayişin sağlanması için görev yaptıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, polisin bu anlamdaki çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasında da basının önemli bir rolü olduğuna değindi.

Kayhan, basının, halkın doğru haber ve bilgi almasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek gazete yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti bildirerek, Kayhan ve görevli tüm personellerine başarılar diledi.