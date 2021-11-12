Kavşakta kaza: 2 yaralı

Kaza Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun Sokak üzerinde Muharrem Ç.’nin kullandığı 54 TK 815 plakalı otomobil ile Erler Sokak üzerinde Kerim Y. idaresindeki 06 FED 92 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.