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Kavşakta kaza: 1 yaralı

Elbistan’da 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kavşakta kaza: 1 yaralı
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Kaza, Devlet Hatun Caddesi ile Çiğdem Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Sokak’ta Dinç. A. idaresindeki 44 AD 145 plakalı hafif ticari araç ile Devlet Hatun Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin G.’nin kullandığı 34 TY 2293 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Hüseyin G.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Kavşakta Kaza: 1 Yaralı