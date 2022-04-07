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Kavaklı’dan öğrencilere başarı ve motivasyon konferansı

Elbistan’da, Barla Kitabevi ve Baklavacı Hacıoğulları tarafından eğitim, başarı ve motivasyon konferansının 124.sü düzenlendi.

Kavaklı’dan öğrencilere başarı ve motivasyon konferansı
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Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, 28 Mart’tan itibaren başladığı konferanslarında bir hafta boyunca öğrencilerle sohbet etti. “Eğitimde Başarıya Götüren Yol” konulu konuşmalar yapan Kavaklı, öğrencilere başarı azmi vermeye çalıştı.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği konferanslarda Kavaklı, gençlere ufuk açan ve yol gösteren prensipler anlattı. 

Kavaklı, konuşmalarında özetle şunları söyledi:

“Herkes yeteneklerini keşfedip geliştirerek başarılı ve mutlu olmak ister. Beynini verimli kullanan başarılı olur, verimsiz kullanan başarısız. Herkes yeteneklerini geliştirebilir. Yeteneksiz insan yoktur, yeteneklerini verimli kullanmayan ise çok.  Yeteneklerimiz geliştirmek için başarı prensiplerini bilmeli ve uygulamalıyız. Başarıyı Allah verir, bize düşen çalışmaktır. En büyük keramet çalışmaktır.”

Kavaklı, başarılı ve mutlu bir gelecek için gençlere benimsemeleri için prensip tavsiyelerinde bulundu.

Elbistan’da, 10 ayrı konferans veren Kavaklı, sohbetlerden sonra öğrencilerin sorularını cevapladı ve kitaplarını imzaladı. 

                                                                                                                               

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Kavaklıdan öğrencilere Başarı Ve Motivasyon Konferansı