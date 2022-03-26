Katı organik-organomineral gübre desteği icmalleri askıya çıktı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, icmallerin 4 Nisan’a kadar askıda kalacağı belirtildi.

Açıklamada, “Üreticilerimizin mağdur olmamaları için, İl Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanan ve mahalle muhtarlıklarına gönderilen askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasındaki 5 iş günü içerisinde bağlı bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek olup, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi.