Katı Atık Entegre Tesisi ihaleye çıkıyor

Son hazırlıkların yapıldığı 180 milyon lira bütçeli proje kapsamında; Elbistan, Göksun, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin atıkları sürdürülebilir şekilde depolanacak ve geri dönüştürülerek çevrenin korunması sağlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sürdürülebilir atık yönetimini sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirecek. Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi adıyla hizmet verecek yaklaşık 180 milyon liralık proje onaylanırken, ihale hazırlıkları sürdürülüyor. Bir süre önce Başkan Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen Türkiye’deki Sığınmacılar Fonu (FRIT II) kapsamında Avrupa Birliği tarafından sağlanan 1 milyar liralık ilave kaynakla tamamen hibe olarak yapılacak tesis, Afşin’in Suluk mevkiinde konumlandırılacak. Yaklaşık 580 dekar arazi üzerinde yükselecek proje; Elbistan, Göksun, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin atığının modern şartlarda depolanmasını ve ayrıştırılmasını sağlayacak. Özellikle vahşi atıkların önüne geçecek tesis ile geri dönüşüm sağlanabilirken, su kaynaklarının ve tabiat unsurları da korunmuş olacak.

2021 yılı içinde ihalesinin yapılması hedeflenen dev yatırımda, süreç hızla devam ediyor. İller Bankası A.Ş. tarafından onaylanan projenin ihalesinin yapılması sonrası inşası da başlamış olacak. Başkan Hayrettin Güngör yapılacak yatırımla ilgili,“Kahramanmaraş eşsiz bir doğaya ve coğrafyaya sahip. Bize miras kalan bu eşsiz tabiatı muhafaza etmek en önemli görevlerimizden biri. Değişen iklim ve coğrafi şartlar için kuzey ilçelerimize de tam donanımlı bir Katı Atık Bertaraf Tesisi inşa edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.