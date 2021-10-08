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KASKİ’den kış hazırlığı

KASKİ Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında il genelinde yağmur suyu ızgaralarının temizliğine başladı.

KASKİ’den kış hazırlığı
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KASKİ Genel Müdürlüğü var olan alt yapının sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürebilmek adına her yıl düzenli olarak sonbaharda mevsimin getirdiği yaprak dökülmelerinden dolayı yağmur suyu ızgaralarının tıkanması ve bu nedenle olası su baskınlarının önüne geçmek için temizlik yapıyor.   KASKİ tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar il genelinde devam ediyor.

KASKİ’den yapılan açıklamada, “Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Herhangi bir tıkanıklığa mahal vermemek için kanalizasyona ve ızgaralara kesinlikle çöp atılmamalıdır. Böylece kanalların tıkanmasına ve halkımızın sağlığını tehdit etmesine mani olacaklardır” denildi.

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KASKİden Kış Hazırlığı